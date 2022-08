Aserbaidschans Außenminister weilt zu Besuch in der Republik Türkiye

Baku, 8. August, AZERTAC

Der Außenminister der Republik Aserbaidschan, Jeyhun Bayramov, hat sich nach Ankara begeben, um an der XIII. Botschafterkonferenz der Republik Türkiye teilzunehmen, wie der Pressedienst des Außenministeriums der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

Hier sei erwähnt, dass das dreizehnte Treffen der seit 2008 jährlich stattfindenden Botschafterkonferenz vom 6. bis 12. August 2022 in Ankara, Kayseri und Nevşehir unter Beteiligung der im In- und Ausland tätigen türkischen Botschafterinnen und Botschafter stattfinden wird. Die offizielle Eröffnung der Konferenz findet am 8. August statt.

Die Botschafterkonferenz bietet nicht nur eine Plattform für Gespräche über regionale und globale Entwicklungen, globale Trends und aktuelle Herausforderungen und Chancen, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle bei der internen Planung der Außenpolitik und der Koordinierung zwischen den Institutionen sowie im Bereich der öffentlichen Diplomatie.

Das Thema der XIII. Botschafterkonferenz lautet "Weise und mitfühlende türkische Diplomatie am Rande des Jahres 2023 und darüber hinaus". Dieses Thema ist Ausdruck unserer "aktiven und humanitären Außenpolitik", die unser Land sowohl vor Ort als auch am Verhandlungstisch stark macht, während wir uns dem Jahr 2023 nähern, in dem wir den hundertsten Jahrestag der Gründung der Republik Türkiye und dem fünfhundertjährigen Bestehen des türkischen Auswärtigen Dienstes feiern werden.

Im Rahmen des Konferenzprogramms werden die teilnehmenden Botschafterinnen und Botschafter vom Präsidenten der Republik Türkiye und dem Präsidenten der Großen Türkischen Nationalversammlung empfangen. Auch hochrangige Kabinettsmitglieder, hohe Beamte und ausländische Gäste werden ebenfalls vor unseren Botschafterinnen und Botschaftern sprechen.