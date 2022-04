Aserbaidschans Boxer gewinnt Europameisterschaft

Baku, 21. April, AZERTAC

Der aserbaidschanische Athlet Kanan Babayev (48 kg) hat die Goldmedaille bei der Junioren-Box-Europameisterschaft in Sofia, Bulgarien, gewonnen.

AZERTAC zufolge schlug der aserbaidschanische Athlet im Finale Nicholas Marcel Pavlik aus Polen mit 5:0 und schnappte sich damit Gold.

So schloss die aserbaidschanische Nationalmannschaft die Europameisterschaft in Sofia, an der mehr als 400 Boxer aus 40 Ländern teilnahmen, mit 1 Gold- und 1 Bronzemedaille ab. Amin Mammadzade in der Gewichtsklasse bis 51 Kilogramm gewann die Bronzemedaille für Aserbaidschan.