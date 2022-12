Aserbaidschans Chefdiplomat warnt Armenien

Baku, 27. Dezember, AZERTAC

Friedensvertrag mit Armenien, Grenzdelimitation und Wiedereröffnung der Verkehrs-und Kommunikationsverbindung sind getrennte Prozesse.

AZERTAC zufolge erklärte dies der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov auf einer Pressekonferenz zu den Ergebnissen des Jahres.

Der aserbaidschanische Chefdiplomat wies darauf hin, die dritte Verhandlungsrunde in Moskau stattfinden sollte. Minister Bayramov sagte: “Vor einem Tag kündigte Armenien seine Vorschläge zum Friedensvertrag an. Einen Tag später sagte der armenische Ministerpräsident, dass der Friedensvertrag mit diesem Vorschlag unterzeichnet werden kann. Das war eine an die Öffentlichkeit gerichtete Botschaft“.

Der Minister sagte, dass die armenische Führung in vielen Fällen auf das einheimische Publikum gerechnete Erklärungen abgibt.

”Zunächst wird es für Armenien von Vorteil sein, seinen Verpflichtungen nachzukommen, indem es pragmatische Schritte im Hinblick auf seine nationalen Interessen unternimmt. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass Armenien seinen Verpflichtungen nachkommt“, fügte der Minister hinzu.

Minister Bayramov machte darauf aufmerksam, dass Maßnahmen zu den Beschwerden der aserbaidschanischen Seite gegen Armenien beim Internationalen Gerichtshof und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ergriffen werden.