Aserbaidschans Designer präsentiert neue Modifikation von Offroader “Tank“ für USA

Baku, 14. Juli, AZERTAC

Der aserbaidschanische Designer Samir Sadikhov hat eine neue Modifikation des Offroaders “Tank“ mit dem Namen “Tank Military Edition“ für das Autowerk “Rezvani Motors“, mit Sitz in Kalifornien, USA, vorgestellt.

Samir Sadikhov, geboren in der zweitgrößten aserbaidschanischen Stadt Ganja, hat das Europäische Institut für Design in Italien absolviert, wie AZERTAC unter Berufung auf die offizielle Webseite “Rezvani Motors“ berichtete. Dies ist bereits das dritte Projekt unseres Landesmannes für die US- amerikanischen Firmen. Zuvor hatte er für “Rezvani Motors“ das Design von BEAST und Tank entwickelt.

Tank Military Edition mit 717 PS und V8 Hellcat Motor unterscheidet sich vom Modell “Tank“ durch seine gepanzerte Karosserie.

Der Anfangspreis für das neu modifizierten Offroader “Tank“ “Tank Military Edition“ beträgt 295.000 US-Dollar. An dieser Stelle sei erwähnt, dass das Modell “Rezvani Tank“ im Oktober des vergangenen Jahres debütiert hatte.