Aserbaidschans Energieminister nimmt an Sitzung von Ministern des gemeinsamen Monitoringsausschusses OPEC + teil

Baku, 22. September, AZERTAC

Der Energieminister Aserbaidschans Parviz Schahbazov wird an der X. Ministertagung des gemeinsamen Monitoringsausschusses der OPEC + teilnehmen, die am 23. September in Algier stattfinden wird.

AZERTAC zufolge wird man beim Treffen die Entwicklungstrends auf dem Ölmarkt diskutieren. Darüber hinaus wird die Präsentation gemeinsamer technischer Kommission für Ölförderung im August stattfinden, der OPEC-Bericht wird angehört werden.