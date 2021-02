Aserbaidschans Fußball-Frauen besiegen Moldawien

Baku, 23. Februar, AZERTAC

Die aserbaidschanische Frauenfußball-Nationalmannschaft hat heute im Rahmen der EM-Qualifikationsrunde ihr letztes Spiel in der Gruppe gegen die moldauische Auswahl ausgetragen.

AZERTAC zufolge fand das Match in der ASK Arena in Baku statt. Aserbaidschans Fußball-Frauen besiegten mit 1:0.