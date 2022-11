Aserbaidschans Generalstabschef trifft stellvertretenden Stabschef der alliierten Nato-Streitkräfte in Europa Konteradmiral Gunnstein Brusdal

Baku, 21. November, AZERTAC

Am Montag, dem 21. November ist der erste stellvertretende Verteidigungsminister, Chef des Generalstabs der aserbaidschanischen Armee, Generaloberst Karim Valiyev, mit dem im Rahmen der Nato-Tage zu einem Besuch in Aserbaidschan stellvertretenden Generalstabschef der alliierten Nato-Streitkräfte in Europa, Konteradmiral Gunnstein Brusdal zusammengetroffen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC seien die Aussichten für die Ausweitung der Kooperationsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und der Nato sowie verschiedene Aspekte und Richtungen eines gemeinsamen Vorgehens gegen bestehende und potenzielle Bedrohungen besprochen worden.

Bei dem Treffen wurden Meinungen zu einer Reihe anderer Themen von gemeinsamem Interesse ausgetauscht.