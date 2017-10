Aserbaidschans Künstlerin stellt ihre Werke in Istanbul aus

Baku, 6. Oktober, AZERTAC

In der Galerie "NişArt" im zentralen Teil von Istanbul werden neben Werke von bekannten türkischen Künstler noch zwei Werke "Mugam Trio" und "Fische" der jungen und talentierten aserbaidschanischen Künstlerin Esmira Gulahmadova zur Schau gestellt werden.

Die Ausstellung eröffnet sich am 10. Oktober und wird bis zum 20. Oktober dauern.

Esmira Gulahmadova stellten ihre Werke bisher in einer Reihe von Ausstellungen wie in der Galerie Carrousel du Louvre des Museums Louvre in Paris, Frankreich, aus.