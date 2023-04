Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev besucht Denkmal von Ismoili Somoni in Duschanbe VIDEO

Duschanbe, 5. April, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat im Rahmen seines Staatsbesuchs in Duschanbe am Mittwoch, dem 5. April das Denkmal von Ismoili Somoni in der Gedenkstätte “Nationale Wiederbelebung und Solidarität von Tadschikistan" auf dem Platz “Dusty” besucht.

Zu Ehren des hohen Gastes wurde hier Ehrenwache gehalten.

Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt legte am Denkmal einen Blumenkranz nieder.