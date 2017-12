Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev empfängt Leiter von Präsidialamt des Iran VIDEO

Baku, 21. Dezember, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat am Donnerstag, dem 21. Dezember den Leiter des Präsidialamtes der Islamischen Republik Iran, Mahmoud Vaezi, zum Gespräch empfangen, gibt AZERTAC bekannt.

Die Seiten zeigten sich zufrieden mit der erfolgreichen Entwicklung der Beziehungen zwischen der Republik Aserbaidschan und der Islamischen Republik Iran in verschiedenen Bereichen.

Mahmoud Vaezi überbrachte dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt die Grüße des iranischen Präsidenten Hassan Rohani und sagte, dass der iranische Präsident im kommenden Jahr einen Besuch Aserbaidschan abstatten wird.

Der iranische Gast sprach die in Baku stattfindende internationale Konferenz "2017 – Jahr der Islamischen Solidarität: Interreligiöser und interkultureller Dialog" an und wies auf die Bedeutung der Teilnahme von Vertretern aus 40 Ländern und 8 internationalen Organisationen an der Veranstaltung hin.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte an sein kurzes Gespräch mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani in vergangener Woche in Istanbul und sagte, dass er seinen Kollegen Hassan Rohani zu einem Besuch in Aserbaidschan eingeladen hat. Das Staatsoberhaupt verwies darauf, dass die Vertretung des Iran durch eine hochrangige Delegation auf der Konferenz in Baku zeigt, dass der Iran dem interreligiösen und interkulturellen Dialog große Bedeutung beimisst.

Die Seiten tauschten sich über die Zusammenarbeit zwischen den beiden Nachbarländern in den Bereichen Energie, Pharmazeutik, Nord-Süd-Transportkorridor, sowie im Banksektor und andere Themen aus.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Grüße des Präsidenten der Islamischen Republik Iran Hassan Rohani und bat, seine Grüße ebenfalls an seinen Kollegen zu übermitteln.