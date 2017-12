Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev empfängt den Vorsitzenden der US-amerikanischer Stiftung für ethnische Verständigung Marc Schneier VIDEO

Baku, 20. Dezember, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 20. Dezember hat Präsident Ilham Aliyev den Vorsitzenden der US-amerikanischen Stiftung für ethnische Verständigung, Marc Schneier, zum Gespräch empfangen, gibt die Nachrichtenagentur AZERTAC bekannt.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte an sein Treffen mit Rabbi Marc Schneier in New York.

Beim Gespräch wurde die Bedeutung der internationalen Konferenz “2017- Jahr der islamischen Solidarität: Interreligiöser und interkultureller Dialog“ in Hinsicht auf die Stärkung der Freundschaft zwischen verschiedenen Völkern und Nationen hervorgehoben.

Man betonte insbesondere, dass Vertreter aller Religionen und Kulturen, einschließlich der jüdischen Gemeinden in Aserbaidschan in einer friedlichen Atmosphäre zusammenleben.

Die Seiten betonten außerdem, dass sich die bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den Vereinigten Staaten erfolgreich entwickelt haben.