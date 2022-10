Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev trifft iranischen Präsidenten Seyyed Ebrahim Raisi in Astana VIDEO

Astana, 13. Oktober, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 13. Oktober ist der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, im Rahmen seines Arbeitsbesuchs in Astana mit dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran, Seyyed Ebrahim Raisi, zusammengetroffen.

Präsident Seyyed Ebrahim Raisi sagte, Aserbaidschan sei ein sehr wichtiger Partner für sein Land unter den Nachbarn des Iran. Der iranische Präsident zeigte sich zufrieden über den aktuellen Stand der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern und wies darauf hin, der Iran habe die feste Absicht, die Zusammenarbeit mit Aserbaidschan weiter zu entwickeln.

Präsident Ilham Aliyev sagte, Aserbaidschan setze seine Bemühungen fort, Frieden und Sicherheit im Kaspischen Meer und in der Südkaukasus-Region zu gewährleisten.

Präsident Ilham Aliyev äußerte sich zufrieden über die Entwicklung der Beziehungen zwischen den Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres auf der Grundlage der Freundschaft aus.

Der aserbaidschanische Staatschef betonte, dass Aserbaidschan eine unabhängige Außenpolitik betreibt, und machte darauf aufmerksam, dass Armenien am 12. und 13. September dieses Jahres Provokationen in Richtung einer Verschärfung der regionalen Situation begangen hat. Präsident Ilham Aliyev erklärte, dass derzeit Prozesse zur Friedenskonsolidierung im Südkaukasus im Gange seien, und sagte, Aserbaidschan habe vorgeschlagen, einen Friedensvertrag mit Armenien auf der Grundlage der von ihm vorgeschlagenen 5 Prinzipien zu unterzeichnen. Der Präsident von Aserbaidschan zeigte sich zuversichtlich, dass es möglich sei, Fortschritte in dieser Richtung zu erzielen, falls Armenien den politischen Willen zeigt.

Bei dem Treffen wurde hervorgehoben, dass die Eröffnung der Agband-Brücke zwischen dem Iran und Aserbaidschan sowohl symbolische als auch große praktische Bedeutung hat.

Im Laufe des Gesprächs wurden Meinungen über regionale Sicherheitsfragen von gemeinsamem Interesse ausgetauscht.