Aserbaidschans Präsident: Jetzt haben wir die Sachlage geändert und die müssen jetzt Rücksicht nehmen

Baku, 31. Oktober, AZERTAC

Erst einmal haben wir uns bisher auf keine autonome Zone verständigt. Es gibt kein Übereinkommen. Als wir das vorgeschlagen haben, haben es die Armenier abgelehnt. Sie wollten unabhängig entscheiden, worauf wir uns nicht eingelassen haben. Jetzt hat sich die Lage grundlegend geändert. Wir mussten uns so oft anhören, es gäbe eine Sachlage und diese müssten wir berücksichtigen. Das ist okay so. Jetzt haben wir die Sachlage geändert. Die müssen jetzt Rücksicht nehmen, und was wir 27 Jahre lang vorgeschlagen haben, hat jetzt keine Bedeutung mehr.

AZERTAC zufolge sagte dies der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in seinem Interview mit dem deutschen Fernsehsender ARD.