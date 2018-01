Aserbaidschans Präsident: Nach April- Niederlage im konnte Armenien noch nicht zu sich kommen

Baku, 1. Januar, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev sprach in seiner Neujahrsansprache auch die Verhandlungen an, die im Jahre 2017 über die Beilegung des armenisch-aserbaidschanischen Bergkarabach-Konflikts geführt wurden.

Der Staatschef sagte, dass die gerechte Lösung des armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konfliktes das größte Problem unserer Außenpolitik ist.

Staatspräsident Ilham Aliyev sagte: “Obwohl es keine Ergebnisse in dieser Richtung gibt, denke ich, dass unsere Position sich im Jahr 2017 weiter gestärkt hatte. Vor allem muss ich darauf hinweisen, dass das sogenannte "Referendum" des separatistischen Regimes in Berg-Karabach von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt wurde. Kein Nachbarland, weder die Europäische Union noch alle anderen Länder haben dieses so genannte "Referendum" anerkannt und damit erneut bestätigt, dass die gesamte Weltgemeinschaft Berg-Karabach als integralen Bestandteil von Aserbaidschan anerkennt. Dies ist auch natürlich, weil Berg-Karabach unser uraltes historisches Gebiet ist. Seit Jahrhunderten lebte, schuf und baute das aserbaidschanische Volk in diesem Gebiet. Unsere Geschichte, religiöse Monumente wurden von niederträchtigen Nachbarn zerstört und diese Gebiete werden seit vielen Jahren noch besetzt gehalten.

Ich denke, das zweite wichtige Thema darin besteht, dass Armenien sich den Verhandlungen ohne Vorbehalt angeschlossen hat. Nach einer Niederlage bei den April-Gefechten wurde keine von der armenischen Seite gestellte Bedingung akzeptiert. Die Verhandlungen wurden bedingungslos wiederaufgenommen. Ich hoffe, dass wir die Lösung des Problems auf dem Verhandlungswege erreichen können. Das wirtschaftliche und militärische Potenzial macht unsere Position in den Verhandlungen noch stärker. Nach der Niederlage im April konnte Armenien noch nicht zu sich kommen. Diese Niederlage sollte diesem Land eine gute Lehre sein. Das sollte wieder einmal der ganzen Welt zeigen, dass das aserbaidschanische Volk sich niemals mit der Besatzung versöhnen wird.“