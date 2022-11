Aserbaidschans Präsident, Premierminister Armeniens und Präsident von Russland unterzeichnen Statement

Sotschi, 1. November, AZERTAC

Am Montag, dem 31. Oktober haben der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev, der Premierminister der Republik Armenien Nikol Paschinjan und der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin in Sotschi eine Erklärung unterzeichnet.

AZERTAC präsentiert dieses Statement.

Statement des Präsidenten der Republik Aserbaidschan,

des Premierministers der Republik Armenien und

des Präsidenten der Russischen Föderation

Datum: 31. Oktober 2022

Wir, der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev, der Premierminister der Republik Armenien Nikol Paschinjan und der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin trafen uns am 31. Oktober 2022 in Sotschi und diskutierten die Umsetzung der trilateralen Erklärungen vom 9. November 2020, 11 Januar und 26. November 2021.

Wir bekräftigten unsere Verpflichtung zur strikten Einhaltung all dieser Abkommen im Interesse einer umfassenden Normalisierung der aserbaidschanischen-armenischen Beziehungen, um einen dauerhaften Frieden, Stabilität, Sicherheit und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung im Südkaukasus zu gewährleisten. Wir kamen überein, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um die verbliebenen Aufgaben, einschließlich des Blocks der humanitären Fragen, dringend zu lösen.

Wir sprachen einen entscheidenden Beitrag des russischen Friedenskontingents zur Gewährleistung der Sicherheit in der Zone seines Einsatzes an und wiesen auf die Bedeutung seiner Bemühungen zur Stabilisierung der Lage in der Region hin.

Wir kamen überein, auf die Anwendung oder Androhung von Gewalt zu verzichten, alle problematischen Fragen auf der Grundlage der gegenseitigen Anerkennung der Souveränität, der territorialen Integrität und der Unverletzlichkeit der Grenzen gemäß der UN-Charta und der Erklärung von Alma-Ata vom 1991zu erörtern und zu lösen.

Wir hoben die Bedeutung einer aktiven Vorbereitung auf die Unterzeichnung eines Friedensvertrags zwischen der Republik Aserbaidschan und der Republik Armenien hervor, um einen nachhaltigen und dauerhaften Frieden in der Region zu erreichen. Auf der Grundlage der Vorschläge, die derzeit erarbeitet werden, wurde vereinbart, die Suche nach akzeptablen Lösungen fortzusetzen. Die Russische Föderation wird dabei jede erdenkliche Hilfe leisten.

Wir betonten die Wichtigkeit der Schaffung einer positiven Atmosphäre zwischen der Republik Aserbaidschan und der Republik Armenien, um den Dialog zwischen Vertretern der Öffentlichkeit, Expertengemeinschaften und den religiösen Führern mit russischer Unterstützung fortzusetzen und trilaterale interparlamentarische Kontakte zu initiieren, das Vertrauen zwischen den Völkern der beiden Länder zu stärken.

Die Staats- und Regierungschefs der Republik Aserbaidschan und der Republik Armenien begrüßen die Bereitschaft der Russischen Föderation, weiterhin auf jede erdenkliche Art und Weise zur Normalisierung der Beziehungen zwischen der Republik Aserbaidschan und der Republik Armenien sowie zur Gewährleistung von Stabilität und Wohlstand im Südkaukasus beizutragen.

Präsident der Republik Aserbaidschan

Ilham Aliyev

Premierminister der Republik Armenien

Nikol Paschinjan

Präsident der Russischen Föderation

Wladimir Putin“