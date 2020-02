Aserbaidschans Verteidigungsminister besucht Brüssel

Baku, 11. Februar, AZERTAC

Der Verteidigungsminister der Republik Aserbaidschan, Generaloberst Zakir Hasanov wird am 12. Februar Brüssel besuchen, um an einer Sitzung im NATO-Hauptquartier teilzunehmen. Die Sitzung findet auf der Ebene der Verteidigungsminister von Ländern statt, die zur NATO-Mission zur Ausbildung und Beratung “Resolute Support“ (RS) beitragen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC werden in der für 13. Februar anberaumten Sitzung ausführliche Diskussionen über die sicherheitspolitische Lage in Afghanistan, die in diesem Bereich erzielten Fortschritte und eine Reihe von anderen Themen geführt werden.

Im Rahmen des Besuchs ist die Abhaltung einer Reihe von bilateralen Treffen des aserbaidschanischen Verteidigungsministers vorgesehen.