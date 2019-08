Aserbaidschans Verteidigungsminister weilt zu Besuch in Moskau

Baku, 2. August, AZERTAC

Der aserbaidschanische Verteidigungsminister, Generaloberst Zakir Hasanov ist heute zu einem Besuch in Moskau eingetroffen, um an der Eröffnungsfeier der “Internationale Armeespiele-2019“ teilzunehmen.

Laut der Auskunft des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC weilt Zakir Hasanov in Moskau auf Einladung des Verteidigungsministers der Russischen Föderation Generalarmee Sergei Shoigu. Er wird an der Eröffnungsfeier der “Internationalen Armeespiele-2019“ teilnehmen und das Rennen der aserbaidschanischen Panzersoldaten in der ersten Runde des Wettbewerbs “Panzer-Biathlon“ verfolgen.