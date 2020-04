Assistent des Präsidenten: Aserbaidschan plant nicht, den Flugbetrieb wieder aufzunehmen

Baku, 16. April, AZERTAC

Aserbaidschan plant nicht, den Flugverkehr so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Auch im Mai wird es keinen Flugbetrieb geben.

AZERTAC zufolge erklärte dies Hikmat Hajiyev, Assistent des Präsidenten und Leiter der Abteilung für Außenpolitik im Präsidialamt heute bei einem Briefing im operativen Stab beim Ministerkabinett.

In Zeiten des Coronavirus wird der Passagierverkehr auf dem Luftweg mit Ausnahme von Charterflügen nicht wieder aufgenommen. Das Ziel ist es, um eine weiter Ausbreitung des Virus in Aserbaidschan so gut wie möglich zu verhindern, fügte Hajiyev hinzu.