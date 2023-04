Astana: Präsidenten von Aserbaidschan und Kasachstan treffen sich in engem Kreis AKTUALISIERT VIDEO

Astana, 10. April, AZERTAC

Der zu einem offiziellen Besuch in Kasachstan weilende Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und der Präsident von Kasachstan, Kassym-Jomart Tokayev, sind am Montag, dem 10. April in Astana im engen Kreis zusammengetroffen, wie AZERTAC berichtete.

Bei dem Treffen wurden die bestehenden engen brüderlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Kasachstan sowie die Weiterentwicklung der bilateralen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen angesprochen.

Die Seiten äußerten sich zufrieden darüber, dass der Handelsumsatz zwischen Aserbaidschan und Kasachstan um 40 Prozent gestiegen sei, und bezeichneten die als positiven Schritt. Die Staatsoberhäupter verwiesen darauf, es gebe Möglichkeiten, den Handelsumsatz zwischen den beiden Ländern auf eine Milliarde Dollar zu steigern.

Bei dem Treffen wurden Fragen des Exports von kasachischem Öl über Aserbaidschan, der Erweiterung der Logistik- und Transportkapazitäten, der Zusammenarbeit im Agrarsektor sowie gemeinsame Investitionsprojekte betreffende Themen erörtert. Eine rasante Entwicklung in Richtung der Verlegung von Glasfaserleitungen durch den Grund des Kaspischen Meeres wurde angesprochen. Zudem wurde betont, dass der bilaterale politische Dialog zwischen Aserbaidschan und Kasachstan das höchste Level erreicht habe und die beiden befreundeten Länder im Rahmen internationaler Organisationen eng zusammenarbeiten.

Im Laufe der Gespräche wurden auch regionale Themen erörtert.

Präsident Ilham Aliyev informierte seinen kasachischen Amtskollegen über die Schritte, die von Aserbaidschan in Richtung Gewährleistung von Frieden und Stabilität in der Südkaukasus-Region und Unterzeichnung eines Friedensvertrags zwischen Armenien und Aserbaidschan unternommenen werden.

Bei dem Treffen wurden auch Informationen über Aserbaidschans Bemühungen zur Erweiterung von Transportmöglichkeiten, einschließlich der Eisenbahnlinie Baku-Tiflis-Kars und des Seehafens von Baku gegeben.

Präsident Kassym-Jomart Tokayev informierte seinen aserbaidschanischen Amtskollegen über die Erweiterung von Transportkapazitäten Kasachstans.

In den Gesprächen wurde die Wichtigkeit der Synchronisierung der Verkehrsinfrastruktur der beiden Länder und Gewährleistung eines freien und schnelleren Warenverkehrs hervorgehoben.