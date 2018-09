Außenminister Aserbaidschans trifft Außenminister Armeniens in New York

Baku, 24. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Elmar Mammadyarov und der armenische Außenminister Zohrab Mnatsakanyan werden am 26. September am Rande der 73. Tagung der UN-Generalversammlung in New York durch Vermittlung von Ko-Vorsitzenden der OSZE Minsk-Gruppe zusammentreffen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des aserbaidschanischen Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC wird am Treffen ebenfalls der Persönliche Beauftragten des OSZE-Vorsitzes für den Minsk-Prozess Andrzej Kasprzyk teilnehmen.

Beim Treffen wird man den Verhandlungsprozess für die Beilegung des armenisch-aserbaidschanischen Konfliktes erörtern.