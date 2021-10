Außenminister Bayramov: Armenien muss Verpflichtungen aus trilateraler Erklärung nachkommen, um Beziehungen zu Aserbaidschan zu normalisieren

Baku, 19. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschan ist für die Normalisierung der Beziehungen zu Armenien. Dafür muss sich Armenien an die übernommenen Verpflichtungen aus der trilateralen Erklärung halten. Aserbaidschan hält alle Verpflichtungen aus dieser Erklärung ein.

Laut AZERTAC sagte dies der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov bei einem gemeinsamen Briefing mit seinem zu einem Besuch in Aserbaidschan weilenden slowakischen Amtskollegen Ivan Korčok.

Minister Bayramov betonte, dass die aserbaidschanische Seite in der Zeit nach dem Konflikt begonnen habe, großangelegte Projekte zur Wiederherstellung der von der Besatzung befreiten Gebiete durchzuführen. Aserbaidschan hat eine Zusammenarbeit mit der Slowakei im Bereich der Minenräumung begonnen, die eine der wichtigsten Richtungen in diesem Bereich ist. In naher Zukunft sollen 7 Minenräumgeräte aus der Slowakei nach Aserbaidschan geliefert.

Der Außenminister sagte zudem, dass der Wiederaufbau der von der Besatzung befreiten Gebiete und die Rückkehr der Bewohner jener Regionen eine der wichtigsten Aufgaben sind. Derzeit werden Projekte in diesem Bereich umgesetzt, so Minister Bayramov.