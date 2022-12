Außenminister Bayramov: Rolle bestimmter Dritten bei der Förderung des revanchistischen Verhaltens Armeniens gibt Anlass zu ernster Besorgnis

Baku, 12. Dezember, AZERTAC

Armenien hat seine illegalen bewaffneten Gruppen immer noch nicht vollständig aus den Gebieten Aserbaidschans abgezogen. Gleichzeitig verzögert Armenien künstlich die Wiedereröffnung der Verkehrs- und Kommunikationsverbindungen, einschließlich der Weigerung, eine ungehinderte Kommunikation zwischen Aserbaidschan und der Autonomen Republik Nachitschewan zu gewährleisten.

Stattdessen startete Armenien nach einer Provokation entlang der abgegrenzten Staatsgrenze Mitte September des laufenden Jahres eine Schmutzkampagne gegen Aserbaidschan, um die Normalisierung bilateraler Beziehungen zu verhindern.

AZERTAC zufolge sagte dies der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov auf der Ministertagung der Östlichen Partnerschaft der Europäischen Union.

Der aserbaidschanische Chefdiplomat machte darauf aufmerksam, dass auch die Rolle bestimmter Dritten bei der Förderung des revanchistischen Verhaltens Armeniens ebenfalls Anlass zu ernster Besorgnis gibt, weil dies Armenien zu verstärkten militärischen Provokationen anregt und Kriegsrhetorik verschärft.

“Schwere Zeiten, in denen wir leben, machen es erforderlich, dass die Östliche Partnerschaft ihre Aktivitäten auf die Bedürfnissen und Interessen der Partnerstaaten ausrichten muss.

Wir hoffen, dass die Herangehensweise der EU an den Südkaukasus unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten, die sich in der Region ergeben, an die neue Situation angepasst wird, so Minister Bayramov.