Außenminister Bayramov führt Telefonat mit Assistentin von US-Staatssekretär

Baku, 19. November, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister, Jeyhun Bayramov, führte ein Telefongespräch mit der Assistentin des US-Staatssekretärs für europäische und eurasische Angelegenheiten, Karen Donfried.

Frau Karen Donfried äußerte sich besorgt über die Spannungen an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze und forderte beide Seiten auf, die Lage zu deeskalieren und alle Meinungsverschiedenheiten friedlich zu beheben, wie der Pressedienst des Ministeriums der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

Minister Bayramov informierte Frau Karen Donfried über eine Reihe von Provokationen der armenischen Seite in den letzten Tagen machte darauf aufmerksam, dass die Verantwortung für die Eskalation der Lage in der Region direkt auf der militärpolitischen Führung in Armenien liegt.

Aserbaidschan ist bereit, den Prozess der Grenzdelimitation mit Armenien auf der Grundlage der Grundsätze des Völkerrechts zu beginnen. Armenien reagierte aber nicht daruaf, sagte der aserbaidschanische Chefdiplomat.

Beim Telefonat tauschten sich die Seiten auch über die Umsetzung trilateraler Erklärungen und andere regionale Sicherheitsfragen aus.