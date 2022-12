Außenminister Bayramov informiert Hohen EU-Vertreterin über die aktuelle Lage in Region

Baku, 23. Dezember, AZERTAC

Am Donnerstag fand ein Telefonat zwischen dem aserbaidschanischen Außenminister, Jeyhun Bayramov, und dem Hohen Vertreter der Europäischen Union (EU) für Außen- und Sicherheitsfragen, Josep Borell, statt.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Außenministeriums gegenüber AZERTAC wurden im Telefonat die aktuelle Lage in der Region, die jüngsten Entwicklungen diskutiert, die zu den Protesten der Vertreter der Zivilgesellschaft in Aserbaidschan geführt haben. Die Mission der Europäischen Union in Armenien und aktuelle Themen der Kooperationsagenda zwischen Aserbaidschan und der EU wurden angesprochen.

Minister Bayramov sagte, dass der Grund für friedliche Protestaktionen der Aserbaidschaner auf der Latschin-Straße illegaler Abbau von Mineralien in den aserbaidschanischen Gebieten ist. Die friedlichen Demonstranten fordern, illegale Ausbeutung der natürlichen Ressourcen in den aserbaidschanischen Gebieten, in denen das russische Friedenskontingent vorübergehend stationiert ist, zu verhindern und die Folgen der negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu beseitigen. Diese illegalen Aktivitäten widersprechen der nationalen Gesetzgebung Aserbaidschans, sagte Minister Bayramov.

Minister Bayramov wies auch darauf hin, dass die Behauptungen, dass die Latschin-Straße von Aserbaidschan gesperrt worden sei, völlig unbegründet sind. Tagsüber passieren regelmäßig mehrere Fahrzeuge ungehindert die Straße. Die Sicherheit der Bewegung von Fahrzeugen, Personen, Gütern auf der Latschin-Straße wird garantiert, fügte der aserbaidschanische Chefdiplomat.

Josep Borell sagte seinerseits, dass die Spannungen in der Region Anlass zur Sorge seien. In diesem Zusammenhang wurde die Bedeutung des Engagements für die bestehende Friedensagenda zwischen den beiden Ländern betont.

Im Laufe des Telefongesprächs wurden auch Meinungen zu anderen Themen von beiderseitigem Interesse ausgetauscht.