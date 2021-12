Außenminister Bayramov reist nach Schweden

Baku, 1. Dezember, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov ist zu einem Arbeitsbesuch nach Schweden gereist.

Minister Bayramov wird im Rahmen seines Besuchs in Stockholm an einem Treffen der Außenminister der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) teilnehmen, wie der Pressedienst des Außenministeriums der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

Zudem sind bilaterale Treffen des Außenministers geplant.