Außenminister Bayramov traf sich mit Vertretern der jüdischen Gemeinde in den USA

Baku, 25. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov ist im Rahmen seiner Teilnahme an der 76. Sitzung der UN-Vollversammlung mit Vertretern des Amerikanisch-Jüdischen Komitees und der Koalition der Amerikanisch-Jüdischen Organisationen zusammengetroffen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Außenministeriums gegenüber AZERTAC äußerten sich die Seiten zufrieden über die Zusammenarbeit zwischen der aserbaidschanischen Regierung und der jüdischen Gemeinde und führten einen Meinungsaustausch über die Perspektiven.

Die Seiten tauschten sich auch über die aktuelle Lage im Südkaukasus, den Vaterländischen Krieg in Aserbaidschan und die Folgen dieses Krieges aus. Minister Bayramov informierte seine Gesprächspartner über die umfangreichen Restaurierungs- und Bauarbeiten, die Aserbaidschan in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten durchführt, und sprach über die gezielte Zerstörung aserbaidschanischer Gebiete durch Armenien und die Plünderung des kulturellen Erbes während der Besatzung.

Die Vertreter des Komitees zeigten sich zufrieden mit einer freundlichen Haltung, Aufmerksamkeit und Fürsorge für die in Aserbaidschan lebenden Juden aus und dankten der aserbaidschanischen Regierung für ihre Unterstützung und Fürsorge für die jüdische Gemeinde im Land. Es wurde festgestellt, dass die Existenz einer jüdischen Gemeinde, die in unserem Land seit vielen Jahrhunderten in Frieden und Ruhe lebt, der Entwicklung einer starken Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Israel einen weiteren Anstoß gegeben hat.

Es fand einen Meinungsaustausch über die Aussichten für die Entwicklung der Beziehungen Aserbaidschans zu den Vereinigten Staaten statt.