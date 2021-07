Außenminister Bayramov trifft EU-Vertreter in Aserbaidschan

Baku, 22. Juli, AZERTAC

Die diplomatische Mission des Vertreters der Europäischen Union (EU) in Aserbaidschan, Botschafters Kestutis Jankauskas, in Aserbaidschan war beendet. In diesem Zusammenhang fand sein Treffen mit dem aserbaidschanischen Chef-Diplomaten Jeyhun Bayramov statt, wie der Pressedienst des Außenministeriums gegenüber AZERTAC erklärte.

Bei dem Treffen äußerte sich Minister Bayramov lobend über die professionelle, zielgerichtete und erfolgreiche Arbeit von Botschafter Kestutis Jankauskas während seiner Amtszeit als EU-Vertreter in Aserbaidschan und bedankte sich bei ihm für seinen Beitrag zur Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union.

Botschafter Jankauskas dankte dem aserbaidschanischen Außenminister für seine Unterstützung während seiner Amtszeit. Er sagte, dass die EU an der Entwicklung der Region in einer friedlichen und freundschaftlichen Atmosphäre interessiert ist. Es ist wichtig, neue Möglichkeiten für den Ausbau der Zusammenarbeit in der Partnerschaft EU-Aserbaidschan zu nutzen, sagte er.

Die Seiten führten auch einen Meinungsaustausch über die jüngsten hochrangigen Besuche der EU-Beamten in Aserbaidschan in den letzten Monaten, sowie über die Aussichten für eine Zusammenarbeit, Vorbereitungen für das bevorstehende hochrangige Treffen der Länder der Östlichen Partnerschaft und andere Themen.

Minister Bayramov wünschte Botschafter Jankauskas viel Erfolg bei seiner zukünftigen Arbeit.