Außenminister Bayramov trifft britischen Botschafter in Aserbaidschan

Baku, 11. Juni AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov ist mit dem Botschafter des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland in Aserbaidschan, James Lyall Sharp, zusammengetroffen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Außenministeriums gegenüber AZERTAC informierte Minister Bayramov den Botschafter über die aktuelle Situation in der Region, insbesondere über die jüngsten Spannungen an den Grenzkontrollpunkten sowie über Schritte, die von der aserbaidschanischen Seite für die Umsetzung trilateraler Erklärungen unternommen werden. Der aserbaidschanische Chefdiplomat machte darauf aufmerksam, dass die in den befreiten Gebieten gelegten Landminen weiterhin große darstellen. Er dankte der britischen Seite für ihre Unterstützung bei den Minenräumungsarbeiten in den befreiten Gebieten.

Die Seiten diskutierten auch die Fragen im Zusammenhang mit der Pandemie, darunter Maßnahmen zur Lockerung der strengen Quarantäneregelung im Land und tauschten sich über Besuche ausländischer Bürger und andere Themen aus.

Bei dem Treffen wurden auch regionale und internationale Sicherheitsfragen von gemeinsamem Interesse erörtert.