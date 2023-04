Außenminister Bayramov trifft sich mit dem Leiter des Büros des Europarates in Aserbaidschan

Baku, 5. April, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov hat sich mit dem Leiter des Büros des Europarates in Baku, Petr Sich, getroffen.

Die Seiten diskutierte bei dem Treffen die auf der Tagesordnung der aktuellen Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und dem Europarat stehenden Themen sowie die aktuelle Lage in der Region.

Die Seiten betonten die Bedeutung der angenommenen Aktionspläne zur Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Europarat, einschließlich des Aktionsplans des Europarates für Aserbaidschan 2022-2025.

Minister Bayramov informierte Petr Sich über die aktuelle Lage nach dem Konflikt in der Region, die groß angelegten Restaurierungs- und Wiederaufbauprojekte, die von Aserbaidschan in den befreiten Gebieten durchgeführt werden. Der aserbaidschanische Chefdiplomat sprach die Wiedereröffnung der Verkehrs- und Kommunikationsverbindungen in der Region, die von Aserbaidschan unternommenen Schritte zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien Verfahren. Der Minister machte darauf aufmerksam, dass Armenien seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, seine Truppen aus aserbaidschanischen Gebieten nicht abzieht, aserbaidschanische Bodenschätze über die Straße Latschin, die nur für humanitäre Zwecke bestimmt ist, transportiert, damit die Gewährleistung von Frieden und Stabilität in der Region behindert. Er bezeichnete die Behauptungen einer „humanitären Krise“ und einer „Blockade“ als unbegründet, die darauf abzielen, den friedlichen Protest der Vertreter der aserbaidschanischen Zivilgesellschaft auf der Straße Latschin gegen illegale Aktivitäten Armeniens zu überschatten und die internationale Gemeinschaft irrezuführen.

Petr Sich hob die erfolgreiche Entwicklung der Beziehungen zwischen Europarat und Aserbaidschan hervor, die auf gemeinsamem Verständnis und Vertrauen beruhen, und betonte die Bedeutung gegenseitiger Besuche und Kontakte für die Entwicklung der Beziehungen.