Außenminister Bayramov wird am Außenminister- Treffen der Östlichen Partnerschaft der EU teilnehmen

Baku, 14. November, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov hat sich am Sonntag, dem 14. November zu einem Arbeitsbesuch nach Brüssel begeben, um am Treffen der Außenminister aus den Ländern der Östlichen Partnerschaft der Europäischen Union (EU) teilzunehmen. Nach Angaben des Pressedienstes des Außenministeriums wird Außenminister Bayramov im Rahmen des Besuchs in Brüssel zugleich eine Reihe von bilateralen Treffen mit Vertretern der EU, der NATO und der Weltzollorganisation abhalten.