Außenminister Jakub Kulhanek: Tschechische Unternehmen an Wiederaufbauarbeiten in den befreiten Gebieten interessiert

Baku,1. Oktober, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 30. September traf der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov mit seinem zu einem Arbeitsbesuch in Aserbaidschan weilenden tschechischen Jakub Kulhanek zusammen.

Nach einem Vier-Augen-Gespräch wurden die Verhandlungen in einem erweiterten Format unter Beteiligung von Delegationen beider Seiten fortgesetzt, wie der Pressedienst des Außenministeriums der nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

Minister Bayramov sagte, dass Aserbaidschan der Zusammenarbeit mit der Tschechischen Republik große Bedeutung beimisst. Der aserbaidschanische Chefdiplomat betonte die wichtige Rolle der "Gemeinsamen Erklärung über die strategische Partnerschaft zwischen der Republik Aserbaidschan und der Tschechischen Republik" bei der Verbesserung der bilateralen Beziehungen.

Er sagte, dass die gegenseitigen Besuche zur Entwicklung der Beziehungen beigetragen haben, und wies auf die Bedeutung des aktuellen Besuchs des tschechischen Außenministers sowie der im Rahmen dieser Visite abgehaltenen Treffen und Veranstaltungen.

Jakub Kulhanek zeigte sich zufrieden über einen herzlichen Empfang und sagte, dass Aserbaidschan ein wichtiger Partner für Tschechien sei. Er erinnerte an seine Teilnahme an der Eröffnung des Wirtschaftsforums im Rahmen des Besuchs und betonte, dass die Veranstaltung, an der zahlreiche Unternehmen beider Seiten teilnahmen, für die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen unseren Ländern wichtig sei.

Die Seiten führten einen Meinungsaustausch über die Nachhaltigkeit des politischen Dialogs zwischen den beiden Ländern, die Bedeutung der Weiterentwicklung der Beziehungen im Handels- und Wirtschaftsbereich, der Tätigkeit der Gemischten Kommission für Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und Kultur, sowie des Ausbaus der interparlamentarischen Zusammenarbeit und der Ausweitung der Beziehungen im humanitären und touristischen Bereich.

Minister Jeyhun Bayramov informierte seinen Amtskollegen über die aktuelle Phase nach dem Konflikt und die aktuelle Situation in der Region, einschließlich der Wiederaufbau-, Bau- und Wiedereingliederungsarbeiten Aserbaidschans in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten. Der Minister sprach über die jahrzehntelang von Armenien in diesen Gebieten gelegten Minen und über die gravierenden Folgen dieser ernsthaften Bedrohung. Der tschechische Chefdiplomat wurde auch über die Maßnahmen informiert, die von der aserbaidschanischen Seite zur Umsetzung der am 10. November letzten Jahres unterzeichneten trilateralen Erklärung getroffen werden.

Jakub Kulhanek verwies auf die Bedeutung der Gewährleistung von Frieden und Sicherheit in der Region und sagte, tschechische Unternehmen seien an der Beteiligung an Wiederaufbauarbeiten in den von der armenischen Okkupation befreiten aserbaidschanischen Gebieten interessiert.

Die Minister erörterten auch Fragen der Zusammenarbeit im Rahmen internationaler Organisationen.

Am Ende des Treffens fand eine Pressekonferenz mit Teilnahme der Außenminister der Republik Aserbaidschan und der Tschechischen Republik statt.