Außenminister Mammadyarov besucht Georgien

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Elmar Mammadyarov wird am Sonntag, dem 8. Oktober einen Besuch Georgien abstatten, um an der Sitzung des GUAM-Außenministerrates gewidmet zum 20. Jahrestag der Gründung der GUAM in Tiflis teilzunehmen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Außenministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC wird Elmar Mammadyarov im Rahmen seines Besuchs in Tiflis eine Rede in der Sitzung GUAM-Außenministerrates halten und bilaterale Treffen abhalten.