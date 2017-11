Außenminister Mammadyarov führt Gespräche in Äthiopien

Baku, 10. November, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Elmar Mammadyarov hat sich im Rahmen seines offiziellen Besuches in der Demokratischen Volksrepublik Äthiopien mit dem Präsidenten dieses Landes, Mulatu Teshome, getroffen.

Wie AZERTAC unter Berufung auf den Pressedienst des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten berichtet, übermittelte Elmar Mammadyarov dem Präsidenten von Äthiopien hezliche Grüße des Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev.

Äthiopiens Präsident Mulatu Teshome bedankte für die Grüße von seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev und bat, seine Grüße und besten Wünsche ebenfalls dem aserbaidschanischen Staatschef zu übermitteln.

Präsident Mulat Teshome wies darauf hin, dass Äthiopien großen Wert auf die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern legt. Er betonte die Bedeutung der Verstärkung der Bemühungen um den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit sowie der hochrangigen Besuche. Präsident Mulat Teshome sagte, dass viele Studenten aus Äthiopien in verschiedenen Fachrichtungen in Aserbaidschan ausgebildet werden. Sie können in der Zukunft die Rolle einer Brücke zwischen den beiden Ländern spielen, so der äthiopische Präsident.

Elmar Mammadyarov seinerseits sagte, Aserbaidschan sei bereit, die Zusammenarbeit mit Äthiopien im Bildungsbereich fortzusetzen. Der Minister informierte den Präsidenten von Äthiopien über gute Möglichkeiten und günstige Voraussetzungen für das Studium ausländischer Studenten an den aserbaidschanischen Universitäten.

Elmar Mammadyarov sprach zugleich eine wichtige Position Äthiopiens auf dem afrikanischen Kontinent sowie in der Afrikanischen Union an und ging davon aus, dass Aserbaidschan an der Entwicklung der bilateralen Beziehungen zu diesem Land interessiert sei. Minister Mammadyarov betonte insbesondere die Notwendigkeit der Weiterentwicklung des bilateralen Rechtsrahmens.

Im Verlauf des Gesprächs gab Elmar Mammadyarov Information über die Entwicklung und Erfolge Aserbaidschans in verschiedenen Bereichen, regionale Projekte, die von Aserbaidschan initiiert wurden, sowie über die Aussichten für die Transportkorridore Nord-Süd und Ost-West. Der Minister informierte Präsident Mulat Teshome auch über den armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konflikt und die faire Position Aserbaidschans.

Beim Treffen tauschten sich die Seiten über die Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern, die Erhöhung der gegenseitigen Handelsumsätze und die Aussichten für die Zusammenarbeit im Bereich der Kommunikation und Logistik aus.