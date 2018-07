Außenminister Peter Szijjarto: Ungarn legt großen Wert auf Zusammenarbeit mit Aserbaidschan

Baku, 29. Juni, AZERTAC

Der Premierminister von Aserbaidschan, Novruz Mammadov, ist am 29. Juni mit einer Delegation unter der Leitung des ungarischen Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel, Co-Vorsitzenden der aserbaidschanisch-ungarischen Regierungskommission, Peter Szijjarto, zusammengetroffen Premierminister Novruz Mammadov sprach im Laufe des Gesprächs die bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Ungarn an und sagte, dass die Beziehungen zwischen den beiden Staatsoberhäuptern und die Gemeinsame Erklärung "Strategische Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Ungarn" zur Ausweitung beitragen.

Der Premierminister wies darauf hin, dass der Besuch der ungarischen Delegation in Aserbaidschan in Hinsicht auf die weitere Entwicklung unserer Beziehungen große Bedeutung hat. Er betonte, dass es zwischen Aserbaidschan und Ungarn enge Beziehungen bestehen.

N. Mammadov wies auf die Bedeutung der weiteren Entwicklung der Zusammenarbeit in allen Bereichen, einschließlich in verschiedenen Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft, IKT, Wissenschaft, Bildung sowie in humanitären und anderen Bereichen hin.

"Wir legen großen Wert auf die Zusammenarbeit Ungarns mit Aserbaidschan und die aserbaidschanische Seite kann sich auf unsere internationale Unterstützung verlassen", sagte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto. Er zeigte sich zufrieden mit seinem Besuch in Aserbaidschan und sagte: “Ich bin bereits das siebte Mal in Aserbaidschan. Bei jedem Besuch bin ich von großen Änderungen in Baku tief beeindruckt.

Beim Gespräch tauschten die Seiten Meinungen über andere Themen von gegenseitigem Interesse aus.