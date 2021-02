Außenminister von Aserbaidschan, der Türkei und Georgien treffen sich in Baku

Baku, 17. Februar, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 18. Februar wird der offizielle Besuch des türkischen Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu und am Freitag, dem 19. Februar des stellvertretenden Ministerpräsidenten, Außenministers von Georgien Dawit Salkaliani in Aserbaidschan erwartet, wie AZERTAC unter Bezugnahme auf den Pressedienst des Außenministeriums berichtet.

Nach Angaben des Außenministeriums soll am 19. Februar das neunte trilaterale Treffen der Außenminister Aserbaidschans, der Türkei und Georgiens stattfinden.