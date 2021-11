Außenminister von Aserbaidschan und Armenien treffen sich in Paris

Baku, 11. November AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov, der zu einem Besuch in Paris weilt, ist am Mittwoch, dem 10. November im Rahmen seiner Teilnahme an der UNESCO-Generalkonferenz unter Beteiligung der Ko-Vorsitzenden der Minsk-Gruppe der Organisation für Siherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Brice Roquefeuil (Frankreich), Igor Khovayev (Russland) und Andrew Schofer (USA) mit dem armenischen Außenminister Ararat Mirzoyan zusammengetroffen. An den Treffen nahm auch der persönliche Beauftragte des OSZE-Vorsitzes für den Minsk-Prozess, Andrzej Kasprzyk, teil.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Außenministeriums gegenüeber AZERTAC tauschten sich die Seiten über den Prozess der Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien unter Berücksichtigung der neuen Realitäten in der Region aus.

Minister Bayramov machte auf Aserbaidschans Position zur Nachkriegslage aufmerksam.