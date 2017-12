Außenminister von Lettland: Wir verlassen uns auf Aserbaidschan in Energiesicherheitsfrage

Baku, 13. Dezember, AZERTAC

Die Europäische Union hält die Energiesicherheit und Diversifizierung der Wirtschaft für Prioritäten. Wir verlassen uns auf Aserbaidschan in der Energiesicherheitsfrage.

Das sagte in einem exklusiven Interview mit der Nachrichtenagentur AZERTAC der lettische Außenminister Edgars Rinkēvičs.

Er sprach im Interview zugleich den aktuellen Zustand der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Lettland, sowie Fragen, die auf der Tagesordnung stehen, an. Der lettische Außenminister erinnerte an die Besuche des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev in Lettland und des lettischen Staatsoberhauptes Raimonds Vējonis in Aserbaidschan und äußerte sich lobend über die engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Er erinnerte auch an seine Reise nach Aserbaidschan im Februar dieses Jahres und sagte: “Bei diesem Besuch wurden die Kooperationsbeziehungen eingehend erörtert. Ziel ist es, die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit spielt eine wichtige Rolle in unseren Beziehungen. Während des offiziellen Besuchs des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev in Lettland wurde eine gemeinsame Erklärung zur strategischen Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern unterzeichnet. Dies gibt einen Anstoß zur weiteren Entwicklung unserer Beziehungen. "

Edgars Rinkēvičs sprach in seinem Interview auch die Wirtschaftsbeziehungen an und ging davon aus, das die Zusammenarbeit und der Handelsumsatz in diesem Bereich dem Niveau unserer politischen Beziehungen in vollem Umfang nicht entspricht: "Im Jahr 2017 fand die Sitzung der zwischenstaatlichen Kommission statt. Bei diesem Treffen haben wir viele Themen besprochen. Die Bereiche wie Transit, Landwirtschaft, Bildung, Tourismusförderung sind die wichtigsten Aspekte unserer Zusammenarbeit. Bei dem Treffen der Präsidenten von Aserbaidschan und Lettland wurde über gemeinsame Investitionsinvestitionen gesprochen. "

Aserbaidschan ist ein günstiges Land für die Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die Entwicklung der Pharmazeutik und die Schaffung der geeigneten Infrastruktur. Lettland verfügt über gute Erfahrungen in diesen Bereichen, betonte der lettische Außenminister. Es besteht ein gemeinsames Interesse für die Eröffnung von Handelshäusern in der Hauptstadt der beiden Länder.

Der lettische Außenminister erwähnte zugleich die neu eröffnete Eisenbahnstrecke Baku-Tiflis-Kars (BTK) und sagte, Lettland sei auch an der Schaffung einer Transitinfrastruktur interessiert, um die Beziehungen mit Europa zu entwickeln, sagte Edgars Rinkēvičs. Die BTK ist eine Verbindung zwischen dem Iran, Indien und China. Solche Projekte sind die Prioritäten der Östlichen Partnerschaft und wir unterstützen sie, fügte er hinzu."

Was den "Südlichen Gaskorridor", das TAP-Projekt und andere Energieprojekte, die in der Region durchgeführt werden, betrifft, sagte Edgars Rinkēvičs, dass Lettland als EU- Mitglied die Schaffung alternativer Energiewege unterstützt.

Er sprach auch den armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konflikt an und wies darauf hin, dass Lettland für die Beilegung des Konflikts auf dem Verhandlungswege ist: “Wir finden die Fortsetzung der Verhandlungen im Rahmen der Minsker Gruppe wichtig. Wir sind sicher, dass sie zu einer noch positiveren Lösung des Problems führen werden, so Minister Edgars Rinkēvičs.