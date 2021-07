Außenministerium: Aserbaidschan ist bereit, UN-Mission aufzunehmen

Baku, 6. Juli, AZERTAC

Die aserbaidschanische Seite und der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte (UNHCR) erzielten eine Vereinbarung über die Entsendung einer UNHCR -Mission in die vom Konflikt betroffenen aserbaidschanischen Gebiete.

Das sagte die Pressesprecherin des Außenministeriums Leyla Abdullayeva, wie AZERTAC berichtet.

“Sich nach den Prinzipien des Völkerrechts, insbesondere dem Prinzip der staatlichen Souveränität richtend, ist Aserbaidschan bereit, internationale Missionen auf seinem Territorium aufzunehmen. In diesem Zusammenhang erwarten wir konkrete Informationen von der Organisation über die Entsendung einer Mission in unsere befreiten Gebiete. Wir möchten noch einmal betonen, dass Aserbaidschan bereit ist, die UNHCR -Mission auf der Grundlage der Grundsätze des Völkerrechts aufzunehmen“, so Abdullayeva.