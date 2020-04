Außenministerium Aserbaidschans gibt Statement zur 27-jährigen Okkupation der Region Kalbajar

Baku, 3. April, AZERTAC

Das Außenministerium der Republik Aserbaidschan hat im Zusammenhang mit dem 27. Jahrestag der Besetzung der Region Kalbajar durch die armenischen Streitkräfte eine Erklärung abgegeben.

AZERTAC zufolge in der Erklärung heißt es: "Als Folge eines großangelegten Sturms der armenischen Truppen wurde die Region Kalbajar am 2. April besetzt. Beim Angriff auf Kalbajar wurden 511 Zivilisten getötet, 321weitere Menschen als Geiseln genommen und vermisst. Im Zuge dieser Okkupationspolitik Armeniens gegen Aserbaidschan wurden ca. 60. 000 Bewohner von Kalbajar zu den Binnenvertriebenen in ihrem eigenen Land.

Das Aggressorland muss das verstehen, dass die Besetzung der aserbaidschanischen Gebiete, einschließlich Kalbajar, nur provisorisch ist. Die Republik Armenien trägt die volle Verantwortung für alle illegalen Aktivitäten in den besetzten Gebieten Aserbaidschans.

Die armenische Seite muss seinen internationalen Verpflichtungen nachkommen, die UN-Resolutionen und Entscheidungen anderer internationaler Organisationen erfüllen, ihre Truppen aus den okkupierten aserbaidschanischen Gebieten abziehen.

Für die Wiederherstellung eines nachhaltigen und dauerhaften Friedens in der Region sollten die armenischen Streitkräfte aus den besetzten aserbaidschanischen Gebieten bedingungslos abgezogen werden, und die Rechte von aserbaidschanischen Binnenvertriebenen auf Rückkehr in ihre Heimatländer müssen gewährleistet werden".