Außenministerium: China gratuliert Aserbaidschan zu erfolgreichen Parlamentswahlen

Baku, 11. Februar, AZERTAC

Vor einigen Tagen fanden in Aserbaidschan die Parlamentswahlen statt. Die chinesische Seite gratulierte dem aserbaidschanischen Volk zu einer erfolgreichen Abhaltung der Wahlen und wünschte ihm viel Erfolg bei der Entwicklung des Landes.

AZERTAC zufolge sagte dies bei einer Pressekonferenz der offizielle Vertreter des chinesischen Außenministeriums, Geng Shuang, als er eine Frage zur Position der chinesischen Seite in Bezug auf die am 9. Februar in Aserbaidschan abgehaltenen Parlamentswahlen beantwortete.

“Die chinesische Seite, die ein enger Freund und Partner Aserbaidschans ist, schätzt die bilateralen Beziehungen zu diesem Land hoch ein. China will die Beziehungen zu Aserbaidschan im Rahmen der Initiative “ Ein Gürtel, eine Straße“ in eine neue Entwicklungsetappe einleiten“, sagte der Beamte des chinesischen Außenministeriums.