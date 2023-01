Außenministerium gibt Erklärung zum Volkstrauertag am 20. Januar ab

Baku, 19. Januar, AZERTAC

Vor 33 Jahren wurde in der aserbaidschanischen Hauptstadt von Spezialeinheiten der Sowjetarmee ein Blutbad angerichtet.

Das Außenministerium der Republik Aserbaidschan gab eine Erklärung zum Volkstrauertag am 20. Januar ab, teilte AZERTAC mit.

In der Erklärung heißt es: “In der Nacht von 19. zum 20. Januar 1990 marschierten Einheiten der Sowjetarmee auf Befehl der UdSSR-Führung in die Stadt Baku ein. In den Städten Baku und Sumgait, Länkärän und Neftchala wurde ein Blutbad gegen Zivilisten, darunter Kinder, Frauen und ältere Menschen angerichtet.

Als Folge dieser militärischen Aggression wurden 149 Menschen auf brutale Weise getötet, 744 weitere Personen schwer verletzt, 4 Personen wurden vermisst.

Gleich nach den tragischen Ereignissen besuchte der Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev in diesen schwierigen Tagen, der zu jener Zeit in Moskau lebte, die ständige Vertretung Aserbaidschans in Russland, erklärte sich solidarisch mit dem aserbaidschanischen Volk und verurteilte das in Baku angerichtete Blutbad aufs Schärfste, forderte eine politische und rechtliche Bewertung des Massakers und die Bestrafung von Tätern. In der im Februar 1994 abgehaltenen Sondersitzung der Nationalversammlung wurde die brutale Tötung unschuldiger Menschen am 20. Januar. Im März 1994 wurde ein Beschluss über die tragischen Ereignisse in Baku am 20. Januar 1990 gefasst. Der 20. Januar wurde zum Volkstrauertag erklärt“.

Die sowjetische Armee hat das Völkerrecht und die Verfassung grob verletzt und ein beispielloses Massaker an der Zivilbevölkerung verübt. Die tragischen Ereignisse am 20. Januar sind eines der schrecklichsten Verbrechen des 20. Jahrhunderts und wurden nicht völkerrechtlich bewertet. Die Führung der ehemaligen Sowjetunion ist für dieses Verbrechen direkt verantwortlich.

Die blutige Januartragödie ist eine Bezeichnung für eine blutige und gewaltsame Niederschlagung der aserbaidschanischen Unabhängigkeitsbewegung in Baku.

Gegen friedliche Menschen, die zu jener Zeit zum Kampf um die Freiheit und Unabhängigkeit ihres Landes aufgestanden waren, wurden die Panzerwagen eingesetzt. Diese brutale Unterdrückung konnte jedoch den Kampf- und Freiheitswillen des aserbaidschanischen Volkes nicht ersticken. Aserbaidschan erlangte im Jahr 1991 seine legitime Unabhängigkeit. In diesem Sinne ist dieser Tag ein Ruhmesblatt in der Unabhängigkeitsgeschichte des Landes und ging in die Geschichte des aserbaidschanischen Volkes ein.

Heute können die Seelen von großem Leader Heydar Aliyev, allen Märtyrern, die für die Unabhängigkeit und territoriale Integrität unseres Landes gestorben sind, froh sein, weil die siegreiche aserbaidschanische Armee unter der Führung des Präsidenten, Oberbefehlshabers Ilham Aliyev nach einer 30-jährigen Sehnsucht des aserbaidschanischen Volkes unsere besetzten Gebiete von der armenischen Besatzung befreit hat. Jetzt weht die dreifarbige aserbaidschanische Flagge in den befreiten Gebieten, in denen große Wiederaufbauarbeiten durchgeführt werden, um die Rückkehr ehemaliger Binnenvertriebenen in ihre Heimat zu gewährleisten.

Das aserbaidschanische Volk erinnert sich noch heute an die Opfer jener Tragödie, die zu jener Zeit zur Unabhängigkeit und Freiheit ihres Vaterlandes, zum Kampf gegen unbegründete Gebietsansprüche Armeniens gegen Aserbaidschan auf die Straßen gegangen waren. Sie gaben ihr Leben für die Unabhängigkeit und die territoriale Integrität ihres Vaterlandes hin. Tausende von Menschen strömen jedes Jahr in die Märtyrerallee, um das Gedenken an die Opfer der schwarzen Januartragödie zu ehren.