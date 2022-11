Außenministerium von Aserbaidschan bestätigt, dass trilaterales Treffen in Washington stattfinden wird

Baku, 3. November, AZERTAC

In den kommenden Tagen ist auf Initiative und mit Teilnahme des Staatssekretärs der Vereinigten Staaten von Amerika, Anthony Blinken, wird ein Treffen des Außenministers der Republik Aserbaidschan, Jeyhun Bayramov, und des Außenministers der Republik Armenien, Ararat Mirzoyan, in der Stadt Washington geplant.

AZERTAC zufolge teilte dies Aykhan Hajizadeh, Leiter des Pressedienstes des aserbaidschanischen Außenministeriums mit.

Ihm zufolge sollte die erste Ankündigung in der Regel durch das Gastgeberland erfolgen.

Hier sei erwähnt, dass der armenische Außenminister Ararat Mirzoyan heute in seiner Rede im Parlament erklärt hat, dass in naher Zukunft in Washington ein trilaterales Treffen mit dem aserbaidschanischen Außenminister und dem US-Außenminister stattfinden wird.