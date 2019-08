Außenministerium von Aserbaidschan verbreitet Erklärung über in Abchasien abgehaltene so genannte Präsidentenwahlen

Baku, 26. August, AZERTAC

Das Außenministerium der Republik Aserbaidschan hat eine Erklärung über die am 25. August des laufenden Jahres in Abchasien abgehaltenen so genannten Präsidentenwahlen verbreitet.

In der Erklärung heißt es: “Das Außenministerium der Republik Aserbaidschan bestätigt noch einmal, dass sie die Souveränität und territoriale Integrität der Republik Georgien unterstützt und die am 25. August 2019 in Abchasien abgehaltenen so genannten Präsidentenwahlen nicht anerkennt ”.

Das aserbaidschanische Außenministerium hält es für wichtig, die Verhandlungen über eine friedliche Beilegung des Konfliktes in Abchasien im Einklang mit den Normen und Grundsätzen des Völkerrechts fortzuführen.