Außenministertagung der Östlichen Partnerschaft in Brüssel

Baku, 12. Dezember, AZERTAC

In Brüssel findet die Außenministertagung der Östlichen Partnerschaft statt.

Am Treffen nimmt ebenfalls der aserbaidschanische Chefdiplomat, Jeyhun Bayramov, teil.

An der Ministertagung der ÖPt nehmen die Außenministerinnen und -minister der EU mit ihren Amtskollegen aus fünf (der insgesamt sechs) Ländern der Östlichen Partnerschaft zusammenkommen (Armenien, Aserbaidschan, Georgien, die Republik Moldau und die Ukraine) teil. Den Vorsitz führt der Hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell. EU-Kommissar Olivér Várhelyi nimmt ebenfalls an dem Treffen teil. Die an der Umsetzung der Östlichen Partnerschaft beteiligten Akteure – die Parlamentarische Versammlung EURO-NEST, der Europäische Ausschuss der Regionen / CORLEAP, der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss, das Forum der Zivilgesellschaft der Östlichen Partnerschaft sowie die Europäische Investitionsbank und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung – haben Gelegenheit haben, sich an der Tagung zu beteiligen.

Die Aussprache wird Gelegenheit bieten, über die Zukunft der Östlichen Partnerschaft sowie über die sicherheitspolitischen Herausforderungen und die Folgen des Kriegs in der Ukraine für die gesamte Region nachzudenken. Die Teilnehmenden der EU und der Östlichen Partnerschaft führen einen Gedankenaustausch darüber, wie die Östliche Partnerschaft weiter zur Stärkung von Stabilität und Wohlstand in der Region beitragen kann. Die Ministerinnen und Minister erörtern insbesondere, wie die Widerstandsfähigkeit der Partner am besten unterstützt werden kann, wie die EU und ihre östlichen Partner einander angenähert und wie Rechtsstaatlichkeit und Reformen in der gesamten Region vorangebracht werden können.

Die Teilnehmenden werden auch darüber diskutieren, wie die Umsetzung des Wirtschafts- und Investitionsplans als Schlüsselinstrument zur Förderung des ökologischen und des digitalen Wandels und zur Stärkung der sozioökonomischen Erholung in der gesamten Region beschleunigt werden kann.