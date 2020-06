Außerordentliche Sitzung des UNESCO-Exekutivrates ihre Arbeit begonnen

Paris, 8. Juni, AZERTAC

In Paris findet die außerordentliche Sitzung des Exekutivrates der UNESCO online statt.

AZERTAC zufolge nahm an der Sitzung ebenfalls der Ständige Vertreter der Republik Aserbaidschan bei der UNESCO, Botschafter Anar Karimov, teil. Der Botschafter sprach in seiner Rede den Beitrag Aserbaidschans zum Kampf gegen Covid-19 an.

Die Sitzung dauert bis zum 9. Juni.

Hier sei erwähnt, dass die nächste 209. Sitzung des Exekutivrates vom 29. Juni bis 10. Juli stattfinden wird.