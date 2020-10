Aus Okkupation befreite aserbaidschanische Städte und Dörfer

Die siegreiche Aserbaidschanische Armee führt einen gerechten Kampf, um die territoriale Integrität unseres Landes wiederherzustellen und besetze aserbaidschanische Dörfer, Siedlungen und Städte aus armenischer Okkupation zu befreien. Bei einer seit dem 27. September gestarteten Gegenoffensive hat die Aserbaidschanische Armee bis zum 23. Oktober 3 Städte, 3 Siedlungen und 149 Dörfer aus der armenischen Besatzung befreit. Bisher wurden die Stadt Jabrayil und 58 weitere Dörfer in diesem Distrikt, die Stadt Füsuli und umliegende 30 Dörfer in jenem Rayon, die Stadt Zangilan, Siedlungen Minjivan, Agband und 34 weitere Dörfer in jener Region, die Siedlung Hadrut in der Region Khojavend und umliegende 20 Dörfer, 3 Dörfer in der Terter Region, 4 Dörfer in der Region Gubadli sowie strategische wichtige Höhen in Richtung Aghdara und Murovdag aus der Okkupation befreit.

AZERTAC präsentiert die Liste dieser Städte, Siedlungen und Dörfer, die bei erfolgreichen Operationen der aserbaidschanischen Streitkräften von 27. September bis 23. Oktober aus der armenischen Besatzung befreit worden sind:

27. September

Dörfer Garakhanbeyli, Garvand, Horadiz, Yukhari Abdurrahmanli in der Region Füsuli

Dörfer Boyuk Marjanli und Nuzgar in der Region Jabrayil

Höhen in Richtung Aghdara und Murovdag

3. Oktober

Dörfer Sugovuschan und Talysh in der Region Terter

Dörfer Mehdili, Chakhirli, Ashaghi Maralyan, Shaybay und Guyjag der Region Jabrayil

Dorf Ashaghi Abdurrahmanli in der Region Füzuli

4. Oktober

Stadt Jabrayil und die umliegende Dörfer des Rayons Karkhulu, Shukurbayli, Yukhari Maralyan, Charakan, Dashkasan, Horovlu, Dejal, Mahmudlu, Jafarabad

5. Oktober

Dörfer Schikhali Aghali, Sarijali, Mazra in der Region Jabrayil

9. Oktober

Siedlung Hadrut und Dorf Sur in der Region Khojavend

Dörfer Garajalli, Suleymanli, Afandilar und Gishlag in der Region Jabrayil

Dörfer Yukhari Guzlak, Gorazilli in der Region Füzuli

Dorf Chayli in der Region Terter

14. Oktober

Dörfer Garadaghli, Khatunbulag, Garakollu in der Region Füsuli

Dörfer Bulutan, Malikjanli, Kamartuk, Taka und Taghaser in der Region Khojavend

15. Oktober

Dörfer Edisha, Dudukchu, Edilli, Chiraguz in der Region Khojavend

Dorf Arish in der Region Füsuli

Dorf Doshulu der Region Jabrayil

16. Oktober

Dörfer Hirmanjig, Aghbulag und Akhullu in der Region Khojavend

17. Oktober

Stadt Füsuli und die umliegenden Dörfer der Region Füsuli - Gochahmadli, Chiman, Juvarli, Pirahmadli, Musabayli, Ischigli und Dadali

18. Oktober

Die aserbaidschanische Flagge auf Khudafirin Brücke gehisst

19. Oktober

Dörfer Soltanli, Amirvarli, Mashanli, Hasanli, Alikeykhanli, Gumlag, Hajili, Goyarchinveysalli, Niyazgullar, Kechal Mammadli, Shahvalli, Haji Ismayilli und Isagli in der Region Jabrayil

20. Oktober

Havali, Zarnali, Mammadbeyli, Hakari, Sharifan, Muganli Dörfer der Region Zangilan und Stadt Zangilan

Dordchinar, Kurden, Yukhari Abdurrahmanli, Gargabazar, Ashagi Veysalli, Yukhari Aybasanli Dörfer der Region Fuzuli

Safarsha, Hasangaydi, Fuganli, Imambaghi, Dash Veysalli, Agtepe, Yarahmedli Dörfer der Region Jabrayil

Agjakend, Mulkudere, Dashbashi, Gunashli (Norashen), Chinarli (Vang) Dörfer der Region Khojavend

21. Oktober

Siedlung Minjivan in der Region Zangilan und umliegende Dörfer des Rayons Khurama, Khumarli, Sari Babayli, Ucunju Aghali,

Hajalli, Girakh Mushlan, Udgun, Turabad, Ichari Mushlan, Malikli, Jahangirbayli, Baharli

Dörfer Balyand, Papi, Tulus, Hajili, Tinli im Distrikt Jabrayil

Dörfer Gedschägöslü, Aschaghi Seyidahmadli, Zargar im Rayon Füsuli

22. Oktober

Dörfer Kollugishlag, Malatkeshin, Kend Zangilan, Genlik, Valigulubeyli, Garadare, Chopadera, Tatar, Tiri, Amirkhanli, Gargulu,

Bartaz, Dallakli und die Siedlung Aghband in der Region Zangilan

Dörfer Sirik, Schikhlar, Mastalibeyli, Darzili im Distrikt Jabrayil

Dörfer Mollavali, Yukhari Rafadinli, Aschaghi Rafadinli im Rayon Füsuli

23. Oktober