Ausländische Diplomaten zu Besuch in Zangilan Region

Zangilan, 10. Dezember, AZERTAC

In Aserbaidschan akkreditierte Militärattachés des diplomatischen Korps, darunter Vertreter von etwa 70 Botschaften und mehr als 10 internationalen Organisationen haben am Samstag, dem 10. Dezember die von der armenischen Besatzung befreite Region Zangilan/Sängilan besucht.

AZERTAC zufolge wurden etwa 150 Besucher nach Zangilan mit Flugzeugen aus Baku und Ankara gebracht.

Sie lernten zuerst den neu gebaute und in Betrieb genommene das Zangilan International Airport kennen. Man stellte den Diplomaten direkt am Flughafen erstmals ein elektronisches Visum über das System “ASAN Visa“ aus, die ein Visum für die Einreise in die Republik Aserbaidschan benötigten.

Im Rahmen des Besuchs in jener Region lernten die Vertreter des diplomatischen Korps die Wiederaufbau- und Restaurierungsarbeiten in den Städten Zangilan und Gubadli kennen und informierten sich über die Projekte, die in den befreiten Gebieten durchgeführt werden.