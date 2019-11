Ausnahmezustand in Washington D.C.: Weißes Haus abgeriegelt - Kapitol evakuiert

Washington, 27. November, AZERTAC

Am Dienstagvormittag (Ortszeit) herrschte in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten ein Ausnahmezustand. Das Weiße Haus wurde (Der Sitz von Präsident Donald Trump) abgeriegelt und das Kapitol sogar evakuiert, wie das Washingtoner Büro von AZERTAC berichtet .

Der Grund dafür war laut CBS ein unidentifiziertes Flugzeug, dass in den gesperrten Luftraum über Washington eingedrungen war und so einen Alarm ausgelöst hatte. Das US-Militär ließ deswegen zur Sicherheit auch Kampfjets in den Luftraum aufsteigen. “Das Weiße Haus wurde an diesem Morgen wegen einer potenziellen Verletzung des Luftraums über der Hauptstadt-Region abgeriegelt“, teilten Mitarbeiter des Secret Service wenig später auch offiziell mit.

Während die Menschen, die sich zum Zeitpunkt der Luftraumverletzung im Kapitol befanden, aus dem Gebäude evakuiert wurden, wurden Reporter im Weißen Haus aufgefordert den Konferenzraum nicht zu verlassen und mussten dort ausharren. Bauarbeiter, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Gelände des Weißen Haus beschäftigt waren, mussten dieses ebenfalls für kurze Zeit verlassen.

CNN-Reporterin Betsy Klein, teilte knapp eine halbe Stunde nach Beginn der Abriegelung via Twitter mit, das diese nun aufgehoben sei und die Reporter das Weiße Haus wieder verlassen dürfen. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums teilt darüber hinaus mit, dass es momentan keine Hinweise gäbe, wonach das Flugzeug feindliche Absichten hatte.

Bislang ist noch nicht bekannt, um was für einen Flugzeugtyp es sich handelt und warum der Pilot in den gesperrten Luftraum über Washington eingedrungen war.