Australien: In einzelnen Früchten Nähnadeln platziert

Die Gefahr ist klein, aus Metall, und unter Umständen tödlich: Nähnadeln, versteckt in Erdbeeren, versetzen australische Verbraucher in Aufregung. Die erste wurde in der vergangenen Woche in Queensland gefunden. Inzwischen hat die Regierung dort 100.000 australische Dollar (rund 61.500 Euro) Belohnung für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung des oder der Verantwortlichen führen.

"Wie könnte jemand, der recht bei Sinnen ist, die Gesundheit eines Babys, eines Kindes oder sonst irgendeiner Person riskieren, indem er so etwas tut?", fragte Queenslands Premierministerin Annastacia Palaszczuk. Der australische Gesundheitsminister Greg Hunt sprach von einem "üblen Verbrechen" und einem "allgemeinen Angriff auf die Öffentlichkeit". Behörden raten Bürgern, Erdbeeren vor dem Verzehr aufzuschneiden.

Ermittler in Queensland wissen nicht, ob es sich um das Werk eines Einzeltäters oder mehrerer Personen handelt. Sie vermuten allerdings, dass es Nachahmer geben könnte. So wurde eine 62-Jährige in Queensland dabei erwischt, wie sie eine Nadel in eine Banane steckte. Die Frau soll psychisch krank sein.

Keine Erdbeeren mehr im Sortiment - Der Verband der Erdbeerbauern in Queensland mutmaßte, möglicherweise seien die Nadeln die Rache eines verärgerten früheren Mitarbeiters. Queenslands Polizeichef Ian Stewart sagte, angesichts der großen Zahl von Betrieben in der Branche seien die Ermittlungen kompliziert.

Früchte mehrerer Marken wurden aus dem Verkauf genommen, auch von großen Supermarktketten wie Aldi und Coles. Foodstuffs und Countdown, zwei der größten Lebensmittelhändler in Neuseeland, verkaufen im Moment keine australischen Erdbeeren.

Am Montag erfasste die Furcht, eine Erdbeere mit Nadel zu erwischen, das ganze Land: In sechs Bundesstaaten wurden Früchte gefunden, in denen Nadeln steckten. Laut BBC musste ein Mann ins Krankenhaus, nachdem er eine Erdbeere gegessen hatte, in der eine Nadel steckte.