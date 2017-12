Avigdor Lieberman: Aserbaidschan ist ein Modell für interreligiöse und interethnische Toleranz

Baku, 27. Dezember, AZERTAC

Aserbaidschan ist nicht nur ein strategischer Partner Israels, sondern auch ein Modell für interreligiöse und interethnische Toleranz. Das sagte der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman in einem Exklusivinterview mit AZERTAC.

Der Verteidigungsminister betonte, dass die Beziehungen zwischen Israel und Aserbaidschan auf hohem Niveau seien und die Freundschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern immer mehr stärker werden. Er sagte: "Dies ist natürlich für beide Staaten von Vorteil. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern basiert auf gegenseitigen Interessen und ich hege große Hoffnung darauf, dass diese Beziehungen sich auch weiterhin positiv entwickeln werden. Israel und Aserbaidschan haben sehr große Möglichkeiten für die Zusammenarbeit in solchen Bereichen wie Hochtechnologie, Landwirtschaft, Energie, Sicherheit und auf anderen Gebieten. Ich hoffe sehr, dass die gesamte Entwicklung der Beziehungen eine neue Dynamik gewinnen wird. "

Avigdor Lieberman machte darauf aufmerksam, dass er im vergangenen Jahr eine Reihe von Treffen mit verschiedenen Ministern und hochrangigen Beamten von Aserbaidschan abgehalten hatte. Bei diesen Treffen wurden Fragen der regionalen Sicherheit, der militärischen Zusammenarbeit sowie die Kooperation im militärtechnischen Bereich und viele andere Fragen erörtert, fügte er hinzu.

Avigdor Lieberman betonte, dass Aserbaidschan nicht nur ein strategischer Partner von Israel, sondern auch ein Modell für interreligiöse und interethnische Toleranz ist. In Aserbaidschan hat es nie einen Antisemitismus gegeben. Seit mehr als Tausend Jahren leben die Juden in diesem Land und fühlten sich immer sicher. Während des Zweiten Weltkriegs wanderten Hunderttausende von Juden nach Aserbaidschan ein und fanden ihre Zuflucht bei ihren aserbaidschanischen Freunden. Aserbaidschan wurde zu ihrer zweiten Heimat. Es ist kein Geheimnis, dass der Holocaust ein äußerst sensibles Thema für uns ist. In diesem Sinne bedanken wir uns bei aserbaidschanischen Freunden für große Gastfreundschaft, sagte er.

Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman sprach auch den armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konflikt an und sagte: “Wir respektieren die territoriale Integrität Aserbaidschans und betonen, dass Aserbaidschan sich zur Lösung dieses Konfliktes sehr verantwortungsvoll verhält. Wir unterstützen Aserbaidschan und seine faire Position in diesem Konflikt.“